Жителям Карелии рассказали про символ зимы с металлическим скрипом

В Минприроды Карелии рассказали, пение каких птиц похоже на металлический скрип.

Снегирь является одним из символов зимы на Севере, неотъемлемой частью зимних пейзажей, рассказали в Минприроды Карелии.

Снегири относятся к преимущественно оседлым птицам, которые живут в лесах с густым подлеском. С наступлением холодов снегири переселяются в парки и сады, ближе к местам проживания людей. На голых ветках деревьев на фоне снега они становятся хорошо заметными своим ярким оперением. Весной, с появлением первой зелени, они опять пропадают из поля зрения людей.



Снегирь, как и все птицы, которые остаются на зимовку, имеет высокую температуру тела. У зимующих птиц она может достигать 43 градусов, сообщили в республиканском ведомстве. Снегири хорошо переносят холод и могут найти еду, поэтому не покидают родной край.



Снегири любят полакомиться ягодами. При этом они выбирают только косточки и оставляют мякоть. Так делают не все птицы, например, свиристели и дрозды глотают ягоды целиком.



Пение снегирей довольно специфическое – больше похоже на металлический скрип. А еще они успешно копируют напевы и мелодии других птиц.



Кроме того, рассказали в Минприроды, эти птицы встречаются в мифах разных народов. Наши предки верили, что снегирь спасает заблудившихся в лесу и приводит их к дому.