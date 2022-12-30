Жителям Карелии рассказали, сколько продержатся новогодние салаты

В салатах смешиваются продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности зависит от рецепта, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.

В салатах вообще, и в новогодних, в частности, смешиваются продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности зависит от рецепта. Майонез или другой соус только ускоряют размножение микробов, отметили в Роспотребнадзоре.

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Поэтому салаты относятся к скоропортящимся продуктам и хранить их нужно в холодильнике при температуре +2…+6ºС.

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Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки – только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей – 18 часов (после заправки – 12 часов).

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Винегреты и другие блюда из вареных овощей – 18 часов (после заправки – 12); салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки – только шесть часов.

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Блюда с морепродуктами без заправки – 12 часов; салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей – 36 часов.

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Заправлять салаты лучше прямо перед подачей на стол, рассказали в надзорном органе.