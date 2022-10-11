Жителям Карелии расскажут, как не работать и копить на пенсию

На следующей неделе в Пенсионном фонде пройдет горячая линия по вопросам «нестраховых периодов», сообщили в отделении ПФР по Карелии.

Во вторник, 18 октября, телефонную линию карельского отделения Пенсионного фонда РФ посвятят вопросам

так называемых «нестраховых периодов».



К ним относятся уход за ребенком до полутора лет, служба в

армии по призыву, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим возраста 80 лет.



В это время гражданин не может работать, но ему начисляются пенсионные коэффициенты, это время засчитывается в стаж.

Информация о количестве коэффициентов размещена на сайте ПФР.



Жители Карелии могут задать вопросы на эту тему с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: 8 (8142) 79-59-14.