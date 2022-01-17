Жителям Карелии расскажут, как получить компенсацию за покупку стройматериалов

Центр социальной работы Карелии проведет горячую линию по вопросам предоставления новой меры социальной поддержки.

В среду, 19 января, с 11.00 до 13.00 Центром социальной работы будет проведена «горячая линия» по вопросам предоставления новой меры социальной поддержки – единовременной денежной выплаты гражданам в целях возмещения расходов на приобретение стройматериалов для строительства индивидуального жилого дома. Об этом сообщается в паблике Центра.

В ходе горячей линии жители республики могут позвонить по телефону: +7 (814 2) 59-94-52 и получить ответы на интересующие их вопросы.

Ранее сообщалось, в Карелии начался прием заявлений на компенсацию покупки стройматериалов.