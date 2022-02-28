Жителям Карелии расскажут о тарифах ЖКХ

Госкомитет республики по ценам и тарифам проведет в четверг горячую линию.

В четверг, 3 марта, состоится горячая линия по тарифам ЖКХ. Специалисты Госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам в течении часа будут отвечать на поступающие вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов.

Получить консультацию можно, позвонив по телефону (814 2) 77-79-49 с 17:00 до 18:00.