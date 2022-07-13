Жителям Карелии расскажут о востребованных профессиях в республике

На вопросы о ситуации на рынке труда ответит начальник регионального управления труда и занятости Елена Фролова

Какие профессии востребованы на рынке труда в Карелии? Как молодым людям без профессии найти работу? Какие программы по переобучению действуют в республике? Как безработному открыть свое дело? На эти и другие вопросы в прямом эфире в рамках проекта «Объясняет ЦУР» расскажет начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.

В режиме онлайн прямой эфир можно посмотреть в четверг, 28 июля, в группе «Республика Карелия», в паблике «ЦУР Республики Карелия» и на телеканале О. Р. Также эфир покажут в записи на телеканале «Сампо ТВ 360°» в 20:20.

Задавать вопросы участницам прямого эфира вы можете уже сейчас, они принимаются в группе «Республика Карелия» «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

«Объясняет ЦУР» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.