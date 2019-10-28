Жителям Карелии расскажут о выплатах пенсии по "горячей линии"

Отделение Пенсионного фонда завтра проведет "горячую" линию по вопросам организации выплаты пенсий.

Во вторник, 29 октября, заместитель начальника Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Республике Карелия Жанна Кяйверяйнен ответит на вопросы жителей республики.

"Звоните 29 октября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00", - сообщается в паблике "Пенсионный фонд РФ Республики Карелия".