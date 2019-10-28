Жителям Карелии расскажут о выплатах пенсии по "горячей линии"

Новости по теме
Загрузка...
Отделение Пенсионного фонда завтра проведет "горячую" линию по вопросам организации выплаты пенсий.
Во вторник, 29 октября, заместитель начальника Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Республике Карелия Жанна Кяйверяйнен ответит на вопросы жителей республики.
"Звоните 29 октября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00", - сообщается в паблике "Пенсионный фонд РФ Республики Карелия".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
23.10.2019, 14:30
25.10.2019, 11:09
27.10.2019, 10:40
Аналитика
Сегодня 13:20
Политкухня
Изменение пропорции, применяемой в избирательной системе, несет риски для всех участников выборов.
25.10.2019 10:56
23.10.2019 16:40
Чтиво
Сегодня 15:47
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Сегодня 10:58
Сегодня 02:46
25.10.2019 13:56
Медиа
Сегодня 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии