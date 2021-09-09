Жителям Карелии расскажут о выплатах при несчастных случаях на производстве

Фонд социального страхования в Карелии проведет 16 сентября горячую линию.

В четверг, 16 сентября, с 10.00 до 12.00 карельское отделение Фонда проведет горячую линию.

Сотрудники Фонда расскажут о новых мероприятиях, расходы на которые можно возместить за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Также участников горячей линии проконсультируют по сроках подачи заявлений в связи с изменением законодательства.

Специалисты ответят на вопросы и по изменению законодательства о финансовом обеспечении предупредительных мер на предприятиях и в организациях в части возможности финансирования в 2021 году профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Телефон горячей линии в Петрозаводске: 71-37-17.