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Жителям Карелии расскажут о выплатах при несчастных случаях на производстве

Новости. Общество
18:40, 15 Сентября 2021
фото: © Фонд социального страхования

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Фонд социального страхования в Карелии проведет 16 сентября горячую линию.

В четверг, 16 сентября, с 10.00 до 12.00 карельское отделение Фонда проведет горячую линию.

Сотрудники Фонда расскажут о новых мероприятиях, расходы на которые можно возместить за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Также участников горячей линии проконсультируют по сроках подачи заявлений в связи с изменением законодательства.

Специалисты ответят на вопросы и по изменению законодательства о финансовом обеспечении предупредительных мер на предприятиях и в организациях в части возможности финансирования в 2021 году профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Телефон горячей линии в Петрозаводске: 71-37-17.

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