Жителям Карелии расскажут о выплатах соцпособий по телефону

Пенсионный фонд проведет горячую линию по вопросам предоставления социальных выплат.
Во вторник, 5 июля, в карельском Отделении ПФР состоится горячая линия, посвященная вопросам предоставления социальных выплат.
На вопросы жителей Петрозаводска и районов республики ответит заместитель управляющего Ирина Михайловна Каратай. Телефонные звонки будут приниматься 5 июля с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-59-14.
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