Жителям Карелии расскажут об оплате больничных

В Соцфонде Карелии расскажут об оплате больничных листов.
О проведении горячей линии во вторник, 30 января, сообщили в Соцфонде Карелии.
Еженедельная горячая линия будет посвящена вопросам оплаты больничных листов в 2024 году.
Специалисты Соцфонда Карелии ответят на вопросы жителей республики и дадут консультации с 11.00 до 13.00 часов.
Номер телефона горячей линии — 8 (8142) 79-59-14.
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