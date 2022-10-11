Жителям Карелии расскажут об ответственном обращении с животными

В Минсельхозе республики пройдет «горячая линия» по вопросам ответственного обращения с животными и соблюдения ветеринарного законодательства.

Как сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики Карелия, сегодня, 25 декабря, специалисты проведут «горячую линию» по вопросам ответственного обращения с животными и соблюдения требований ветеринарного законодательства.

На вопросы населения специалисты министерства будут отвечать с 16.00 до 17.00 по телефону: 8 (8142) 77-48-11.

Напомним, ранее Следком Карелии открыл свою горячую линию для участников спецоперации и мобилизованных.