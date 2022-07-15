Жителям Карелии расскажут все о диспансеризации

О том, как проверить здоровье, в прямом эфире «Объясняет ЦУР» расскажут заместитель руководителя Минздрава РК Галина Матвеева и главврач поликлиники № 4 города Петрозаводска Ольга Билко.

Как бесплатно пройти диспансеризацию, чтобы проверить здоровье и получить индивидуальные рекомендации по результатам обследования? Какие проводятся исследования, позволяющие выявить риск развития хронических заболеваний? В каком возрасте диспансеризацию надо проходить ежегодно? На эти и другие вопросы в прямом эфире в рамках проекта «Объясняет ЦУР» расскажут заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Галина Матвеева и главный врач петрозаводской поликлиники № 4 Ольга Билко.

Свои вопросы участницам прямого эфира вы можете задать в группе «Республика Карелия» «Вконтакте» или в «Одноклассниках». Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Сампо 230», а также в группе регионального министерства здравоохранения «Вконтакте».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках» , а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«Объясняет ЦУР» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.