Жителям Карелии расскажут все о профилактике ОРВИ и гриппа

В Роспотребнадзоре Карелии работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

О работе горячей линии рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Так, в Управлении Роспотребнадзора начала работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Жители Карелии могут задать вопросы специалистам Роспотребнадзора о том, где можно сделать прививку от гриппа, как ее правильно делать, какие штаммы входят в неё, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими прививками, как правильно носить маску, как уберечь детей в сезон ОРВИ и гриппа.

Задать вопросы и получить консультации можно по номеру телефона: 8 (8142) 79 74 20 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв - с 13.00 до 13.45.

Горячая линия будет работать по 13 октября включительно.