Жителям Карелии разъяснят меры соцподдержки в условиях западных санкций

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова ответит на вопросы жителей республики о том, какие меры господдержки они получат в связи с изменением социально-экономической ситуации.

Руководитель ведомства выступит в прямом эфире проекта «Объясняем.рф» в социальных сетях.

Она расскажет о «мерах поддержки граждан в условиях внешних санкций», пояснили в правительстве.

Прямой эфир начнется в пятницу, 6 мая в 18:20 на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» Вконтакте и в Однокласниках.

Вопросы можно задать заранее в комментариях под анонсом прямого эфира.