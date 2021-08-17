Жителям Карелии разрешили разжигать костры в лесах

Отмена особого противопожарного режима в Карелии позволяет жителям республики разжигать костры в лесах.
Об этом говорится в сообщении в официальной группе правительства Карелии Вконтакте.
«Запрет на разжигание костров также снимается», — пояснили в правительстве.
Как сообщалось ранее, распоряжением правительства республики с 20 августа 2021 года на территории Карелии отменен особый противопожарный режим, который был введен 8 июня текущего года.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» за минувшие сутки в Карелии не зарегистрировано ни одного лесного пожара.
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