Жителям Карелии рекомендуют плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу при задымлении

МЧС Карелии посоветовало жителям свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски.

- Уважаемые граждане! В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении, МЧС России рекомендует гражданам свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски, - говорится в сообщении, которое распространило накануне вечером карельское Управление МЧС. - Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обращаться к врачу.

По данным МЧС Карелии на вечер 19 июля, число лесных пожаров на территории региона увеличилось до 39, общая площадь возгорания составляет 5789,4 га.