Жителям Карелии с инвалидностью расскажут, как получить технических средства реабилитации

Отделение Фонда социального страхования проведет «горячую линию» для инвалидов по вопросам приобретения технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

«Горячая линия» пройдет 10 и 11 августа. Специалисты отделения Фонда социального страхования подскажут, как оформить электронный сертификат, не выходя из дома, помогут определиться с его предельной суммой, подскажут торговые точки, где можно приобрести изделия реабилитации.

Звонки от граждан, имеющих инвалидность, будут приниматься 10 августа с 9.30 до 12.30, а также 11 августа с 13.30 до 16.30. Телефон «горячей линии» 8 (8142) 79-10-31.