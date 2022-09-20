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Жителям Карелии стал доступен новый книжный сервис «Строки» с собственным издательством от МТС

Новости. Общество
10:42, 07 Октября 2022
фото: © storage.weacom.ru

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Каталог библиотеки будет включать в себя сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов.

МТС представила сервис цифровых книг «Строки» (6+) с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами, а также собственным издательством.

Под новым брендом «Строки» будут выпускать оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство планирует развивать направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы.

Редакция «Строк» выпустит подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Это сигнал» от ведущего научно-популярного медиа N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.

Также эксклюзивно в сервисе в электронном и аудиоформате выйдут документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книга ночи» — новинка от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одна из самых ожидаемых TikTok-сенсаций — романтическая комедия «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд.

«МТС продолжает расширять экосистему не только за счет новых продуктов, но и через развитие и переосмысление существующих. „Строки“ выводят сервис за рамки привычной онлайн-библиотеки благодаря наличию собственного издательства и кросс-платформенности. Уверен, что жители Карелии оценят эксклюзивный контент и удобный интерфейс нового книжного сервиса», — рассказала директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Пользователи в Карелии могут выбрать один из трёх вариантов подписки: «Чуть-чуть» на 10 часов доступа к контенту, «Много» на 30 дней, «Больше всех» на 30 дней и 3 платные книги из премиального каталога. Каждый может оформить ту подписку, которая больше подходит под его темп чтения, или покупать книги поштучно.

Сервис запустился на базе существующей МТС Библиотеки и получил обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций — сервис будет анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему новые интересные книги.

Реклама / ИНН7740000076 / ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

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