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Жителям Карелии стало проще рассказывать о красотах Северного Кавказа онлайн

Новости. Общество
16:22, 09 Декабря 2022
фото: © Мегафон

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Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи.

Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных туристических местах региона. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гостей из других регионов страны. Жители Республики Карелии вошли в топ-30 регионов, путешествующих по Северному Кавказу.

Для петрозаводчан лидером среди кавказских курортов стали Минеральные воды и Пятигорск в Ставропольском крае. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 380 Мб мобильного интернета — это 120 выложенных в социальные сети фото. Вторую строчку в этой номинации занимают Минеральные воды в Ставропольском крае с результатом 285 Мб на одного человека.

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото и видео с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.

Реклама / ПАО «МегаФон» / ИНН 7812014560

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