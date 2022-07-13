Жителям Карелии старше 18 лет после нападения клещей начали бесплатно вводить иммуноглобулин

Специалист по инфекциям рассказала об изменившихся правилах оказания помощи, а также развеяла некоторые заблуждения относительно клещей.

С начала 2022 года в Карелии около двух с половиной тысяч человек обратились за помощью после нападения клещей. Почти половина таких обращения пришлись на Петрозаводск. При этом многие клещи оказались переносчиками опасных заболеваний: только за минувшую неделю опаснейшим возбудителем клещевого энцефалита оказались поражены 1,1% паразитов, эрлихиозом оказались заражены 2,9% обследованных клещей, а возбудитель боррелиоза нашелся почти в каждом третьем клеще, сданном на обследование.

Как защититься от нападения клещей и можно ли предупредить развитие опасных осложнений, как изменились правила оказания помощи от клещевого энцефалита в республике и почему клещи на самом деле никогда не кусаются, рассказала в беседе с корреспондентом «Столицы на Онего» специалист по инфекциям Мария Иващенко.

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