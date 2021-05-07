Жителям Карелии старше 65 лет разрешили ходить по магазинам в любое время, отменены и другие ограничения

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике отменены ограничения по посещению магазинов и торговых центров.

Как сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом, в Карелии отменены ограничительные меры по обслуживанию в торговых организациях лиц старше 65 лет – в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике пожилые люди смогут посещать магазины в любое время.



Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы Карелии 127-р. Напомним, ранее люди старше 65 лет могли посещать продовольственные магазины и торговые точки, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касалось городов и районных центров республики. Теперь это ограничение отменено, представители старшего поколения могут посещать магазины в любое время.



Также отменено требование для организаций и предпринимателей, согласно которому в магазине площадью менее 200 кв.м. должно находиться не более одного посетителя на 10 кв.м.



Кроме того, отменены ограничения по наполняемости фудкортов торговых центров, единовременному количеству посетителей в фитнес-центрах, детских игровых и батутных центрах (ранее на каждого посетителя должно было приходиться не менее 4 кв. метров площади помещения).



При этом обязательным остается соблюдение масочного режима и иных мер санитарно-эпидемиологической безопасности в общественных местах, включая сферу торговли и услуг, общественный транспорт.