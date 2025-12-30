Жителям Карелии в преддверии праздников напомнили важные номера оперативных служб

Куда обращаться за помощью в случае экстренных ситуаций.
В преддверии длинных новогодних каникул глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети памятку с важными телефонами экстренных служб.
— Напомню: единый номер в случае возникновения экстренных и чрезвычайных ситуаций — 112. Сохраняйте карточки себе, делитесь с друзьями, — написал Парфенчиков.
Как мы писали ранее, в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории Карелии действует особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.