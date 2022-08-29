Жителям Карелии вернули более 18,5 млн рублей, переплаченных за «коммуналку»

Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору за 5 лет помог жителям республики сделать перерасчет платы за ЖКУ на сумму свыше 18,5 млн рублей.

Специалисты Государственного комитета республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору в период с 2017 по 2021 год рассмотрели 7921 обращение по вопросам, связанным с правомерностью начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. Всего за пять лет жителям республике вернули более 18 миллионов 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего жители многоквартирных домов жалуются на нарушения при начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, платы за коммунальные услуги по отоплению и водоснабжению, а также некорректное применение тарифа на содержание и ремонт общего имущества.

За пять лет работы по контролю за правомерностью начисления платы за ЖКУ в республике удалось практически устранить нарушения, связанные с выставлением двойных счетов за вывоз мусора.

С 2017 года Госкомитет ввел в практику обращение с исками в суд в защиту прав граждан, нарушенных при начислении платы за ЖКУ. В суд было направлено 49 исковых заявлений. В более чем 90 % случаев судами принимались решения о правомерности требований Госкомитета и необходимости корректировки платы за жилищно-коммунальные услуги в пользу жителей республики.