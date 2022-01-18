Жителям Карелии вернули более 3,5 миллионов рублей, переплаченных за коммунальные услуги

Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору скорректировал коммунальные платежи на основании более чем полутора тысяч обращений, поступивших в 2021 году, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Более 1 683 обращений, касающихся проверки правильности начисления коммунальных платежей, от жителей Карелии поступило в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору в 2021 году. Чаще всего обращения касались нарушениям при начислении платы за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества в многоквартирных домах, платы за коммунальную услугу по отоплению и водоснабжению, некорректным применением тарифа на содержание и ремонт общего имущества, а также нарушений при начислении платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Специалисты Госкомитета рассмотрели все обращения. В некоторых случаях заявителям разъяснили требования законодательства, тарифов и расчета платы.

Госкомитет провел 228 внеплановых проверок в отношении исполнителей услуг, выдав 104 предписания на устранение нарушений при начислении платы.

Всего в 2021 году собственникам жилых помещений было возвращено свыше 3 миллионов 679 тысяч рублей. Более 800 тысяч из этой суммы связаны с корректировкой платы за электроэнергию на общедомовые нужды в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

При этом Госкомитет напоминает, что в результате проверки плата за коммунальные услуги может не только уменьшиться, но и увеличиться — например, в случае, если управляющая организация применяла заниженный тариф, неправильный норматив или неверно учитывала площадь жилого помещения. Поэтому специалисты рекомендуют сначала самим выяснять у поставщиков причины изменения суммы платы, а если ответ не устраивает, обращаться за разъяснениями в надзорное ведомство.