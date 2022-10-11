Жителям Карелии возместят моральный ущерб от затопления квартиры во время капремонта

Сегежский районный суд вынес решение по делу о возмещении убытков после затопления квартиры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Карелии обратились в суд с иском к управляющей компании ООО «Управляющая компания Дом» и администрации Сегежского района. Жильцы многоквартирного дома пожаловались на затопление квартиры, которое произошло после ремонта кровли, и потребовали возместить ущерб.

Приняв во внимание, что на администрацию района ранее уже возлагали ответственность за устранение некачественного ремонта кровли, суд обязал ее в течение трех месяцев провести повторный ремонта. Также в пользу пострадавших жильцов суд взыскал компенсацию ущерба, расходы по оплате пошлины, проведению экспертизы, судебные расходы и компенсацию морального вреда.