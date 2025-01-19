Жителям Костомукши рассказали об актуальном расписании междугородних автобусов

Горожанам напомнили расписание автобусов из города горняков в Петрозаводск и в Санкт-Петербург.

В паблике администрации Костомукши актуализировали информацию по расписанию междугородних автобусов Костомукша — Петрозаводск и Костомукша — Санкт-Петербург.

Перевозчик «Маршруточка»

Отправление из Костомукши — парковка ТЦ «Славяне» (бульвар Лазарева, 1)

Отправление из Петрозаводска — парковка ТРК «Лотос Плаза» (проспект Лесной, 47а, рядом с заправкой и кафе «Ростикс»)

+7 (921) 221-45-01, +7 (921) 523-00-65

Перевозчик «Хороший автобус»

Отправление из Костомукши — от парковки ТЦ «Славяне» (бульвар Лазарева, 1)

Отправление из Петрозаводска — от парковки ж/д вокзала (площадь Гагарина, 2а)

Отправление из Санкт-Петербурга — станция метро «Дыбенко»

+7 (911) 402-28-40

ООО «Вояж-Интур»

Отправление из Костомукши — от автобусной остановки Вояж Интур (проспект Горняков, 3)

Адрес и телефон в Костомукше:

проспект Горняков, дом 3, офис 24

+7 (81459) 7-28-33, +7 (921) 622-67-37, +7 (911) 665-21-31

Отправление из Петрозаводска — от парковки ж/д вокзала (площадь Гагарина, 2а)

Прибытие в Петрозаводск — автовокзал (ул. Чапаева, 3)

Адрес и телефон в Петрозаводске:

площадь Гагарина, дом 2а (2 этаж билетно-кассового центра ж/д вокзала, касса № 7 и № 8)

+7 (911) 400-65-01, +7 (911) 408-10-08