Жителям Костомукши рассказали об актуальном расписании междугородних автобусов

Горожанам напомнили расписание автобусов из города горняков в Петрозаводск и в Санкт-Петербург.
В паблике администрации Костомукши актуализировали информацию по расписанию междугородних автобусов Костомукша — Петрозаводск и Костомукша — Санкт-Петербург.
Перевозчик «Маршруточка»
Отправление из Костомукши — парковка ТЦ «Славяне» (бульвар Лазарева, 1)
Отправление из Петрозаводска — парковка ТРК «Лотос Плаза» (проспект Лесной, 47а, рядом с заправкой и кафе «Ростикс»)
+7 (921) 221-45-01, +7 (921) 523-00-65
Перевозчик «Хороший автобус»
Отправление из Костомукши — от парковки ТЦ «Славяне» (бульвар Лазарева, 1)
Отправление из Петрозаводска — от парковки ж/д вокзала (площадь Гагарина, 2а)
Отправление из Санкт-Петербурга — станция метро «Дыбенко»
+7 (911) 402-28-40
ООО «Вояж-Интур»
Отправление из Костомукши — от автобусной остановки Вояж Интур (проспект Горняков, 3)
Адрес и телефон в Костомукше:
проспект Горняков, дом 3, офис 24
+7 (81459) 7-28-33, +7 (921) 622-67-37, +7 (911) 665-21-31
Отправление из Петрозаводска — от парковки ж/д вокзала (площадь Гагарина, 2а)
Прибытие в Петрозаводск — автовокзал (ул. Чапаева, 3)
Адрес и телефон в Петрозаводске:
площадь Гагарина, дом 2а (2 этаж билетно-кассового центра ж/д вокзала, касса № 7 и № 8)
+7 (911) 400-65-01, +7 (911) 408-10-08
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