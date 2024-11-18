Жителям многоквартирного дома в Петрозаводске вернули более 30 тысяч рублей после установки общедомового счетчика холодного водоснабжения

Восстановить справедливость горожанам помог Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

Жительница многоквартирного дома по улице Боровая, 2 в Петрозаводске обратилась в Госкомитет с просьбой проверить правомерность начислений ресурсоснабжающей организации в ноябре 2023 года платы по доподнительной строке по установке общедомового прибора учета холодного водоснабжения.

Специалисты отдела надзора и контроля платы Госкомитета установили, что дом ранее оборудовали общедомовым прибором учета холодного водоснабжения. Его срок поверки истек в 2023 году. При этом управляющая компания не приняла меры по поверке или замене счетчика. В связи с чем замену произвела ресурсоснабжающая организация. Плату за выполненные работы выставили собственникам квартир дома, а не управляющей компании, которая несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирного дома, к которому и относятся общедомовые приборы учета.

Госкомитет республики получил информацию от «ПКС-Водоканал» о том, что организация сделала перерасчет платы всем собственникам и нанимателям помещений в этом многоквартирном доме по услуге «Установка ОДПУ ХВЗ», выставленной в ноябре 2023 года. Общая сумма корректировки платы составила 34 тысячи 375 рублей.