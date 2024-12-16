Жителям нескольких районов Карелии вернули переплату за электричество

Госкомитет Карелии помог жителям вернуть переплату за электроэнергию.

Жители Медвежьегорска, Сегежи и поселка Летнереченский получили положительное решение по вопросу о перерасчете платы за электроэнергию. Благодаря вмешательству Госкомитета Карелии по жилищному надзору, им удалось вернуть переплаченные средства.

Как сообщили в ведомстве, жители обратились с жалобами на неправомерные начисления платы за электроэнергию в домах, признанных аварийными. Согласно законодательству, в таких случаях расчет должен производиться по нормативам потребления, а не по показаниям индивидуальных приборов учета.

Специалисты Госкомитета провели проверку и подтвердили обоснованность жалоб. Оказалось, что АО «ТНС энерго Карелия» производило расчеты, основываясь на показаниях счетчиков, что противоречит действующему законодательству.

После проверки энергетической компании выдали предписание о необходимости пересчитать платежи за электроэнергию. В результате жители получили перерасчет на общую сумму 77 620 рублей.

Специалисты Госкомитета отметили, что размер перерасчета зависит от нескольких факторов, включая количество зарегистрированных в жилом помещении граждан и длительность периода, за который производился некорректный расчет.