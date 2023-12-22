Жителям нескольких улиц Петрозаводска придется переставить машины

В ночь на вторник в карельской столице запланированы снегоуборочные работы.

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии, в ночь на 26 декабря в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на четных сторонах:



- Октябрьского проспекта;



- улицы Фролова;



- Питкярантской улицы;



- Максима Горького;



- Дзержинского;



- Свердлова;



- вся улица Станционная.



Полицейские попросили автолюбителей убрать машины на это время. Автомобили нарушителей эвакуируют на штрафстоянку.