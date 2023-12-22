Жителям нескольких улиц Петрозаводска придется переставить машины

В ночь на вторник в карельской столице запланированы снегоуборочные работы.
Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии, в ночь на 26 декабря в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на четных сторонах:
- Октябрьского проспекта;
- улицы Фролова;
- Питкярантской улицы;
- Максима Горького;
- Дзержинского;
- Свердлова;
- вся улица Станционная.
Полицейские попросили автолюбителей убрать машины на это время. Автомобили нарушителей эвакуируют на штрафстоянку.
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