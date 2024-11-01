Жителям одного из городов Приладожья придется померзнуть и отменить банный день

В среду из-за предстоящих ремонтных работ в Питкяранте отключат батареи и горячую воду.
Об отключении тепла и горячей воды в городе сообщили местные власти со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.
По информации ООО «Петербургтеплоэнерго», в рамках выполнения мероприятий по обеспечению надежности и качества предоставления услуги и потребителям
Так, теплоснабжение и горячее водоснабжение в Питкяранте отключат в среду, 6 ноября, написали в официальном паблике Питкрантского округа.
Специалисты ООО «Петербургтеплоэнерго» будут менять фильтр очистки теплоносителя.
Тепла и горячей воды в домах горожан не будет с 10.30 до 16.30, уточнили в источнике.
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