Жителям Петрозаводска напомнили о бесплатном проезде для блокадников

В субботу, 27 января, исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда.

Как сообщили в паблике администрации Петрозаводска, сегодня, 26 января, исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда.

С декабря прошлого года людям, пережившим блокаду, предоставляют возможность пользоваться поездами совершенно бесплатно.

Подробню информацию можно узнать в карточках ниже.