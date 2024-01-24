Жителям Петрозаводска напомнили о бесплатном проезде для блокадников

В субботу, 27 января, исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
Как сообщили в паблике администрации Петрозаводска, сегодня, 26 января, исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
С декабря прошлого года людям, пережившим блокаду, предоставляют возможность пользоваться поездами совершенно бесплатно.
Подробню информацию можно узнать в карточках ниже.
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