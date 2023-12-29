Жителям Петрозаводска напомнили телефоны экстренных служб

Петрозаводчанам назвали номера телефонов, по которым следует звонить в случае внештатных ситуаций.

Администрация карельской столицы опубликовала номера телефонов, по которым следует звонить в экстренных ситуациях:



— УФСБ России по Карелии — 78-52-03;



— УМВД России по Петрозаводску — 02 (с мобильного — 112-2), 78-38-79, 71-53-27;



— единая служба спасения — 01 (с мобильного — 112-1);



— единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска — 051;



— дежурный ГИБДД — 715-900, 78-44-44;



— карельская республиканская поисково-спасательная служба — 73-34-05, 73-35-16, 73-33-64;



— скорая медицинская помощь — 03 (с мобильного — 112-3).



Также граждане могут позвонить на телефоны доверия:



— УФСБ России по Карелии — 78-46-58;



— МВД Карелии — 76-10-62;



— МЧС Карелии — 78-28-51, 79-56-00, 79-99-99, 79-56-18.