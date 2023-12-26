Строительная компания «Баренц Групп»: «С Новым годом! С новым счастьем! С новым домом!»
26.12.2023 10:04
У дочки «Газпрома» в Карелии появился конкурент
Сегодня 08:29
Скончался директор «Дорожного радио» в Петрозаводске Дмитрий Маков
27.12.2023 15:38

Жителям Петрозаводска напомнили телефоны круглосуточных экстренных служб

Новости. Общество
11:46, 28 Декабря 2023
фото: © querbeet / Istockphoto

Новости партнеров

Жители Петрозаводска назвали номера телефонов, по которым следует звонить в случае возникновения внештатных ситуаций.

Администрация Петрозаводска напомнила телефоны экстренных служб.

Специалисты круглосуточно принимают обращения от граждан, отметили в паблике городской мэрии.

Жители Петрозаводска интересуются, куда им звонить в случае возникновения внештатных ситуаций. Администрация карельской столицы опубликовала номера телефонов, по которым следует звонить в экстренных ситуациях:

— УФСБ России по Карелии — 78-52-03;
— УМВД России по Петрозаводску — 02 (с мобильного — 112-2), 78-38-79, 71-53-27;
— единая служба спасения — 01 (с мобильного — 112-1);
— единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска — 051;
— дежурный ГИБДД — 715-900, 78-44-44;
— карельская республиканская поисково-спасательная служба — 73-34-05, 73-35-16, 73-33-64;
— скорая медицинская помощь — 03 (с мобильного — 112-3).

Также граждане могут позвонить на телефоны доверия:

— УФСБ России по Карелии — 78-46-58;
— МВД Карелии — 76-10-62;
— МЧС Карелии — 78-28-51, 79-56-00, 79-99-99, 79-56-18.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2023, 10:27
Один продукт в Карелии продолжает дорожать намного быстрее, чем яйца
22.12.2023, 06:40
Для работы на острове в Карелии ищут неприхотливого смотрителя
27.12.2023, 14:33
Определены города Карелии с самым высоким уровнем радиации
24.12.2023, 09:35
«Что здесь происходит?» — подростки шокировали жителей Петрозаводска
27.12.2023, 06:40
Стали известны даты начала и окончания ремонта моста на улице Мерецкова в Петрозаводске
22.12.2023, 13:26
«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — Петрозаводск простился с погибшим бойцом

Аналитика

Сегодня 10:25
Обществоведение
Под землю от пробок: ученые оценили проект тоннеля в Петрозаводске
Власти задумали помочь петрозаводским автомобилистам прокладкой тоннеля под ж/д путями. Жизнеспособность этого проекта играючи проверили математики КарНЦ РАН.
Развитие инноваций в Карелии
27.12.2023 09:14
Благодаря президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» 8 400 жителей Карелии отметили новоселье раньше
25.12.2023 10:00
Жители Костомукши написали петицию в защиту привычного сбора мусора
18.12.2023 13:01
Группа Сетново: карельское усердие – путь к успеху
18.12.2023 09:00
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.