Жителям Петрозаводска напомнили телефоны круглосуточных экстренных служб

Жители Петрозаводска назвали номера телефонов, по которым следует звонить в случае возникновения внештатных ситуаций.

Администрация Петрозаводска напомнила телефоны экстренных служб.



Специалисты круглосуточно принимают обращения от граждан, отметили в паблике городской мэрии.



Жители Петрозаводска интересуются, куда им звонить в случае возникновения внештатных ситуаций. Администрация карельской столицы опубликовала номера телефонов, по которым следует звонить в экстренных ситуациях:



— УФСБ России по Карелии — 78-52-03;

— УМВД России по Петрозаводску — 02 (с мобильного — 112-2), 78-38-79, 71-53-27;

— единая служба спасения — 01 (с мобильного — 112-1);

— единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска — 051;

— дежурный ГИБДД — 715-900, 78-44-44;

— карельская республиканская поисково-спасательная служба — 73-34-05, 73-35-16, 73-33-64;

— скорая медицинская помощь — 03 (с мобильного — 112-3).



Также граждане могут позвонить на телефоны доверия:



— УФСБ России по Карелии — 78-46-58;

— МВД Карелии — 76-10-62;

— МЧС Карелии — 78-28-51, 79-56-00, 79-99-99, 79-56-18.