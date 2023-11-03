Жителям Петрозаводска, оставшимся без воды, воду привезут прямо к дому

В ЕДДС Петрозаводска сообщили дополнительную информацию о ситуации с отключением холодного водоснабжения.
В ЕДДС Петрозаводска сообщили дополнительную информацию по отключению холодного водоснабжения по ул. Мелентьевой, д. 37, 39, ул. Советская, д. 34, 34А, 36, ул. Лисицыной, д. 30А.
Будет осуществлен подвоз воды к дому по ул. Советская, 34, отметили в источнике.
Напомним, 5 ноября жители вышеуказанных домов остались без холодной воды. Причиной случившегося стало устранение повреждения на сетях АО «ПКС — Водоканал».
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