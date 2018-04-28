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Новости. Общество
16:06, 28 Апреля 2018
фото: www.anapa-official.ru

Жителям Петрозаводска предложили купить цветы ветеранам к Дню Победы

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В Петрозаводске в преддверии празднования 9 Мая муниципальное учреждение "Истоки" предложило горожанам поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на надомном социальном обслуживании.

Информация об акции "Цветы Победы" появилась на сайте мэрии.

"У каждого жителя города Петрозаводска есть возможность сказать спасибо нашим ветеранам за их отвагу и мужество. В период с 30 апреля по 6 мая все желающие могут подписать открытку и оплатить любой цветок для ветерана в цветочных магазинах-партнерах акции", - сказано в сообщении.

Цветы вместе с подписанными открытками организаторы акции передадут в День Победы ветеранам, находящимся на надомном социальном обслуживании центра "Истоки", в День Победы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-28 16:27:27
Не пойду. Там будет очередь из сотрудников мэрии и правительства.
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