Жителям Петрозаводска предложили поделиться идеями о благоустройстве нового района «Талоярви. Город у воды»

Компания «Баренц-групп», которая строит в Петрозаводске новый жилой район «Талоярви. Город у воды», готова использовать идеи горожан при благоустройстве территории.

Об этом рассказала маркетолог строительной компании «Баренц-групп» Мария Кучеренкова.

По ее словам, проектом предусмотрено обустройство на территории нового района прогулочных и велосипедных дорожек, детских и спортивных площадок, мест для коллективного времяпрепровождения и зон, где можно уединиться, посидеть в тишине. Центром всего района станет большой парк.

Проект планировки территории под название «Реки Карелии» сделала федеральная компания «Деревопарк», которая разрабатывает ландшафтный дизайн для многих крупных проектов в городах России.

«Если вам интересно поучаствовать в обустройстве района вместе с нами, мы будем очень рады видеть ваши интересные идеи у нас на страничке Вконтакте», — сказала » Мария Кучеренкова.