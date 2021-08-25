Жителям Петрозаводска предложили поделиться идеями о благоустройстве нового района «Талоярви. Город у воды»

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Компания «Баренц-групп», которая строит в Петрозаводске новый жилой район «Талоярви. Город у воды», готова использовать идеи горожан при благоустройстве территории.
Об этом рассказала маркетолог строительной компании «Баренц-групп» Мария Кучеренкова.
По ее словам, проектом предусмотрено обустройство на территории нового района прогулочных и велосипедных дорожек, детских и спортивных площадок, мест для коллективного времяпрепровождения и зон, где можно уединиться, посидеть в тишине. Центром всего района станет большой парк.
Проект планировки территории под название «Реки Карелии» сделала федеральная компания «Деревопарк», которая разрабатывает ландшафтный дизайн для многих крупных проектов в городах России.
«Если вам интересно поучаствовать в обустройстве района вместе с нами, мы будем очень рады видеть ваши интересные идеи у нас на страничке Вконтакте», — сказала » Мария Кучеренкова.
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.