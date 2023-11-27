Жителям Петрозаводска предложили создать скульптуры из снега и льда

Горожан приглашают к участию в конкурсе «Зимние сказки Гипербореи – 2024».

В Петрозаводске с 1 декабря по 1 февраля пройдет ежегодный конкурс «Зимние сказки Гипербореи-2024», рассказали в городской мэрии.

Городской дом культуры приглашает принять в нем участие образовательные учреждения, организации, предприятия и семейные команды.

Участникам предлагается создать скульптуры из снега и льда.



Снежные и ледовые шедевры, размещенные во дворах и парках карельской столицы, необходимо украсить надписью «Гиперборея – 2024» из природных материалов.

Краски при создании фигур не приветствуются, отметили в пресс-службе администрации Петрозаводска.



Фотографии снежных и ледовых фигур с названием скульптуры, команды и контактными данными необходимо загрузить в специально созданный альбом. Работы принимаются до 1 февраля 2024 года. Победителей наградят дипломами и памятными подарками.



Подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, по телефону: (8142) 76-61-29, а также по электронной почте: tema_sa@mail.ru.