Жителям Петрозаводска представят «Академию смеха» по-японски

Национальный театр Карелии готовит спектакль японского автора Коки Митан.

В Национальном театре Карелии состоится премьера спектакля «Академия смеха»



В ближайшие пятницу и субботу, 10 и 11 марта, жителям карельской столицы представят пьесу «Академия смеха» японского автора Коки Митан. Премьера состоится на сцене Национального театра Карелии, сообщили в региональном Минкульте.



«Сюжет закручен вокруг противостояния двух героев – Цензора и Автора. Задача первого – не допустить «сомнительную» пьесу до зрителя, второй же готов пойти на все, лишь бы его спектакль состоялся», - говорится в пресс-релизе министерства.



Сценическое и музыкальное оформление отсылают зрителя к событиям, происходящим в Японии в середине XX века. Художник спектакля Ольга Колесникова создала на малой сцене Национального театра лаконичное и утонченное пространство, напоминающее традиционные японские театры, где главным героям вторят молчаливые куклы-тени, сказано в сообщении.