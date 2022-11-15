Жителям Петрозаводска рассказали, как правильно собрать адресную посылку для мобилизованных

На базе карельского отделения Народного фронта в Петрозаводске принимают адресные посылки для мобилизованных жителей республики.

Посылки собирают для бойцов, которые проходили боевое слаживание в учебной части в Луге - 3, Горелово и потом в Ломоносове, а сейчас находятся в зоне СВО. Прием будет производиться до 13.00 часов 1 декабря.



Чтобы посылки не потерялись и дошли в целостности и сохранности, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Карелии Анна Лопаткина на своей странице в соцсети дала инструкцию для тех, кто собирается передать вещи бойцам из дома.



Первое, на что стоит обратить внимание – упаковка. В пункт приема помощи посылка должна приехать открытой. А вес посылки не должен быть запредельным, так как их упаковывают и носят женщины.



На пакет или коробку нужно надёжно закрепить лист бумаги, на котором должно быть указано полное ФИО и, если известен, номер части, роты, взвода. Лист лучше распечатать. С собой также нужно иметь опись всего содержимого посылки. При передаче она проверяется и упаковывается в вашем присутствии волонтёрами.



В личных посылках не принимают алкоголь и продукты в стеклотаре, скоропортящиеся продукты, свежие фрукты и овощи, а также горючие жидкости и самовоспламеняющиеся вещества. А консервы можно послать только в металлической таре.



«На данный момент все отправленные в учебные части посылки были доставлены, по ЛНР и ДНР сигналов, что не прибыло, тоже не было», - сообщила Анна Лопаткина.

В ЦУРе напомнили, что принимают посылки по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, каб.67 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный номер телефона: 8(8142)59-57-84).