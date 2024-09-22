Жителям Петрозаводска рассказали, куда жаловаться на неполадки при подаче тепла

Глава администрации Петрозаводска рассказала о начале отопительного сезона в городе.

Глава администрации Петрозаводска Инна Колыхматова напомнила о начале отопительного сезона в городе. Социальные учреждения Петрозаводска начнут подключать к теплу уже сегодня, 30 сентября, а в жилых домах отопительный сезон начнется со среды, 2 октября.

«Подача тепла — период ответственный, прошу жителей быть внимательными. Если обнаружите неполадки на внутридомовых и внешних сетях, сообщайте в свою управляющую компанию или в ЕДДС по телефону 051», — сообщила Инна Колыхматова.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов назвал даты начала отопительного сезона во всех районах республики. До 4 октября везде, в том числе на юге Карелии, начнется подключение к теплу.