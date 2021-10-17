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Жителям Петрозаводска расскажут, чем занимается «Агентство городского развития»

Новости. Общество
11:39, 17 Октября 2021
фото: © Петросовет

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Глава Петрозаводска анонсировал тему очередного планерного совещания в мэрии.

В понедельник, 18 октября, в 10.00 состоится городская планерка. Глава столицы Карелии Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети о теме планерного совещания.

«Недавно рассказывал об открытии новых спортивных залов на втором этаже универмага «Карелия-Маркет», летом писал про восстановление подросткового клуба «Алые паруса» на Боровой. Оба эти проекта стали возможны благодаря «Агентству городского развития». Но это далеко не все, чем занимается наше муниципальное предприятие. Более подробно о его работе поговорим с директором Агентства Дмитрием Романовым завтра на открытой городской планерке», - пишет Любарский.

Планерка будет транслироваться в сети.

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Комментарии

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Русский
2021-10-17 12:08:54
Хде анишин, санберг ? Почему не агентируют ?
Изя
2021-10-17 12:21:27
Русский, а чо анишин ? Он всё сказал , гавно вы все ))) :)
Гость
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