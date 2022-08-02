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Жителям Петрозаводска, рискующим жизнью на ж/д, посоветовали установить специальное приложение

Новости. Общество
14:11, 09 Августа 2022
фото: © ГУП «РИА «ОРЕНБУРЖЬЕ», тематическая иллюстрация

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В столице Карелии транспортные полицейские остановили более 20 нарушителей, переходивших железнодорожную магистраль, несмотря на запрет.

В рамках летней оздоровительной кампании, направленной на профилактику детского травматизма, транспортные полицейские Карелии проводят рейдовые мероприятия на железнодорожных перегонах и станциях. Один из последних рейдов они провели совместно с железнодорожниками в районе южной горловины на станции Петрозаводск — Пассажирская. Здесь, несмотря на запрещающие знаки, нарушая административное законодательство и рискуя собственной жизнью, жители и гости Петрозаводска переходят железнодорожную магистраль, рассказали транспортной полиции.

Участники рейда пресекли более двадцати фактов несанкционированных переходов через железнодорожное полотно. Среди нарушителей несовершеннолетних не выявлено.

Стражи порядка напомнили тем, кто нарушает правила перехода железной дороги, о необходимости выключать музыку в наушниках и снимать капюшон при нахождении на объектах транспорта. Особо подчеркнули, что переходить пути необходимо в строго отведенных для этой цели местах — по мостам, подземным переходам, пешеходным настилам.

В целях профилактики полицейские рекомендовали гражданам установить на телефон приложение «Safe Train — Берегись поезда», которое в случае приближения человека к железной дороге блокирует трансляцию музыки и видеороликов.

Ранее стало известно состояние 11-летнего мальчика, попавшего под поезд в Приладожье Карелии.

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