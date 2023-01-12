Жителям Петрозаводска старше 50 лет предлагают заняться боксом для улучшения памяти

Петрозаводчан приглашают на бесплатные тренировки по рекреационному боксу 50+.

Как сообщили в Минобразования и спорта Карелии, тренировки по фитнес-боксу проводятся на базе клуба «Сейд» в Петрозаводске три раза в неделю. Занятия проходят в группах по 15 человек в течение 11 месяцев.

Проект «Рекреационный бокс 50+» получил грантовую поддержку главы Карелии. Его цель — повышение физической активности и уровня просвещенности по ЗОЖ среди взрослого населения.

Как отметили в министерстве, регулярные занятия боксом в адаптированной форме улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют мышечную систему и суставы, а изучение комбинаций улучшает память.

Тренировки будут проходить в группах по 15 человек в течение 11 месяцев. Записываться на занятия можно уже сейчас в группе.