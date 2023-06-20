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Жителям поселка на юге Карелии рассказали, почему из кранов течет коричневая вода

Новости. Общество
13:11, 21 Июня 2023
фото: © паблик Вконтакте "Беломорск"

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Жители Сортавальского района обратились к властям по поводу изменения цвета водопроводной воды.

Жителям поселка Пуйккола власти района сообщили, почему водопроводная вода меняет цвет. 

В паблике администрации Сортавальского района рассказали, что основным источником водоснабжения поселка является озеро Пялькъярви.

По словам руководителя МУП «ЖКХ СМР» Сергея Павилайнена, вода коричневого цвета текла из крана одной из жительниц на протяжении двух часов, после чего вернулась к прозрачному цвету.

Ржавчина в воде могла появиться из-за ремонта на сетях. Сейчас вода прозрачная, заявили власти. 



Ввиду того, что озеро в поселке илистое и мелкое, в настоящее время необходимо искать альтернативные источники водоснабжения в поселке, сообщили власти Сортавальского района.

Они направили заявку в АО «Росгеология» с просьбой проверить, есть ли в окрестностях поселка грунтовые воды. Если есть, в поселке обещают построить новый водозабор, который обеспечит жителей поселка чистой водой. 

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