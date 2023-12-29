Жителям поселка в Лахденпохском районе Карелии вернули воду

В поселке Ихала Лахденпохского района восстановили водоснабжение.

Единая дежурно-диспетчерская служба Лахденпохского района вечером в последний день уходящего года сообщила восстановлении водоснабжении в поселке Ихала.

«В поселке Ихала восстановлено водоснабжение. Подключен насос на водозаборе, идёт заполнение системы», рассказали местные власти.



По словам специалистов, давление постепенно возрастало, система должна была полностью заполниться к 20.00 -20.30, отметили в официальном паблике района.

Накануне ЕДДС Лахденпохского района сообщала о том, что в поселке Ихала продолжалась ликвидация аварии на водозаборе. Там меняли сгоревший погружной насос. Старый насос уже подняли с глубины.





А на улице Центральной был организован отпуск питьевой воды жителям поселка.

Ранее мы сообщали о том, что из-за аварии на водозаборе в поселке Ихала был организован подвоз воды.