Жителям Приладожья Карелии предлагают работу на складах и в супермаркетах Москвы

Агентство занятости Сортавальского района Карелии предлагает работу в Москве и Подмосковье с зарплатой от 75 тысяч рублей в месяц.

Агентство занятости населения Сортавальского района информирует о вакансиях на вахтовую работу в Москве и Московской области.



Требуются мужчины и женщины без опыта для работы на складах и в супермаркетах.



Работодатели гарантируют трудоустройство в день обращения, бесплатное проживание, своевременную оплату труда. Зарплата от 75 тысяч рублей в месяц.