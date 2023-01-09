Жителям Приладожья Карелии предлагают работу на складах и в супермаркетах Москвы

Агентство занятости Сортавальского района Карелии предлагает работу в Москве и Подмосковье с зарплатой от 75 тысяч рублей в месяц.
Агентство занятости населения Сортавальского района информирует о вакансиях на вахтовую работу в Москве и Московской области.
Требуются мужчины и женщины без опыта для работы на складах и в супермаркетах.
Работодатели гарантируют трудоустройство в день обращения, бесплатное проживание, своевременную оплату труда. Зарплата от 75 тысяч рублей в месяц.
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