Жителям Прионежского района Карелии запретили выходить на тонкий лед

С сегодняшнего дня, 18 ноября, запрещён выход на лёд водоемов, расположенных на территории Прионежского муниципального района.

Как сообщил на своей странице глава Прионежского района Вадим Сухарев, в соответствии с распоряжением администрации района от 16 ноября населению запрещен выход на лед водоемов, расположенных на территории Прионежья до установления прочного ледового покрова (не менее 10 см).

«От соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду, выполнения требований о запрете выхода на лед, зависит Ваша жизнь и здоровье. В соответствии с действующим законодательством нарушителей данных запретов выхода на лед ожидает административное наказание», — указано в сообщении главы района.