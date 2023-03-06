Жителям района на севере Карелии предлагают обсудить работу полиции

В марте работу правоохранительных органов Лоухского района Карелии проверят старшие коллеги.

С 14 марта по 28 марта работу полиции Лоухского района проверят с инспекцией из МВД Карелии. Деятельность сотрудников обещают «всесторонне оценить», говорится в пресс-релизе министерства.



В частности, 17 марта, с 15.00 17.00 пройдет прием граждан. Руководитель инспекторской комиссии МВД республики Данил Панасюженков выслушает мнение людей о работе лоухской полиции.

Прием состоится в здании районного ОМВД по адресу: поселок Лоухи, улица Советская, 23. Предварительная запись по телефону: 8 (814-39) 5-90-72.