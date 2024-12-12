Жителям Вяртсиля выполнили перерасчет за электричество на 90 тысяч рублей

За защитой своих прав собственники обратились в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

Жителям аварийного дома в Вяртсиля произведен перерасчет платы за электроэнергию на 90 000 рублей, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилнадзору.



В Госкомитет обратился собственник одной из квартир дома №1А по улице Ленина. В своем обращении заявитель просил проверить правильность начисления платы за электроэнергию, предоставляемую на содержание общего имущества в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу.



После вмешательства Госкомитета АО «ТНС энерго Карелия» произвело жильцам дома перерасчет размера платы за электроэнергию, предоставляемую на содержание общего имущества, за период с ноября 2021 года по октябрь 2024 года.

Сумма перерасчета составила более 90 тысяч 600 рублей. С ноября этого года компания производит расчет платы, исходя из нормативов потребления коммунального ресурса.