Жителю Калевальского района грозит до 8 лет тюрьмы за жестокое избиение знакомого

Всё начиналось с невинного застолья в гостях у пострадавшего.

36-летнему жителю Калевальского района, избившему приятеля прямо у него дома, грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пришёл в гости к знакомому, где не сумел отказать себе в удовольствии насладиться алкогольными напитками. В процессе их употребления между товарищами разгорелся жаркий конфликт, переросший в драку. Обвиняемый несколько раз ударил жертву по лицу, голове и туловищу.

После того, собутильники переместились на улицу, соседи пострадавшего услышали крики и поспешили на помощь.

— Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант дал признательные показания, ему грозит до восьми лет лишения свободы, — рассказали в ведомстве.

Ранее жительница Сегежи, жестоко убившая знакомого прямо на его дачном участке, была приговорена к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за «умышленное причинение смерти другому человеку».